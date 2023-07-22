باريس سان جيرمان ينتظر 100 مليون يورو لبيع مبابي لريال مدريد

تترقب إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وصول عروض لضم كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال الأيام المقبلة.

واستبعدت إدارة النادي مبابي من قائمة الفريق المسافرة لخوض المعسكر الإعدادي في اليابان، في إشارة من النادي لفتح الباب أمام رحيل اللاعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الانجليزية، فإن إدارة باريس سان جيرمان مقتنعة أن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال للفريق في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه سيكون حرًا للتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة باريس بحلول 1 يناير 2024.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة باريس تريد إجبار ريال مدريد على دفع قيمة التعاقد مع مبابي والابتعاد عن فكرة الانتقال الحر، مشيرة إلى أن إدارة النادي تريد على الأقل الحصول على 100 مليون يورو.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان في خوض المفاوضات مع أندية أخرى لدفع ريال مدريد للتقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت تايمز إلى أن باريس سان جيرمان يتوقع وصول عرض من نادي تشيلسي الإنجليزي إضافة إلى عرض من الدوري السعودي، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.