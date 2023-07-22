عادل حمودة يكشف كيف ساهم ثروت عكاشة في إنجاح ثورة 23 يوليو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه في يوم 20 يوليو 1952 دعا ثروت عكاشة صديقه المقدم حسين الشافعي لتناول الغداء معه، وقبل أن يأتي اتصل به أحمد أبو الفتح من الإسكندرية ليبلغه برسالة خطيرة، إذ كان أبو الفتح مالك صحيفة المصري ورئيس تحريرها وزوج شقيقة ثروت عكاشة، والرسالة هي أن الملك سيتخلص من أربعة عشر ضابطًا وسيزج بهم في السجون.

وأضاف، خلال حلقة برنامج “واجه الحقيقة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن أبو الفتوح نصحه بالتحرك السريع وإلا قبض الملك على الضباط الأحرار، فتوجه ثروت عكاشة وحسين الشافعي إلى منزل جمال عبدالناصر ليعرف ما حدث، فسأل عبدالناصر ثروت عكاشة "إيه رأيك؟"، فكان رده: "لابد أن نتحرك غدا".

كيف أنقذ عكاشة الثورة؟

وتابع، أن مشكلة عبدالناصر، كانت في انتظار قوات من العريش ستصل يوم 26 يوليو، لكن ثروت عكاشة طمأنه قائلا: “أستطيع تحريك 48 دبابة و48 سيارة مدرعة من سلاح الفرسان دون انتظار قوات العريش وبالفعل نجحت الثورة".