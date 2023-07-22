بعد غيابه عن رحله اليابان.. مبابي يشارك في مران مستبعدي باريس سان جيرمان

شارك كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في مران اللاعبين المستبعدين من السفر لرحلة الفريق الاستعدادية.

وأبلغت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي باستبعاده من رحلة الفريق المسافرة إلى اليابان من أجل خوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتواجد مبابي في مران مستبعدي الفريق اليوم، وخاض المران مع زملائه رغم تزايد احتمالات رحيله عن صفوف الفريق.

ويتدرب مبابي مع زملائه المستبعدين أيضًا من رحلة اليابان، وهم: "جورجينو فيندالوم، وليناردو باريديس، ويوليان دراكسلر، وعبدو ديالو، وكولين داجبا".

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت مبابي بضرورة تحديد موقفه النهائي سواء بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتزايدت رغبة باريس في بيع مبابي خلال الانتقالات الجارية بتزايد شكوكها حول اتفاق اللاعب مع ريال مدريد على الانتقال مجانًا نهاية الموسم المقبل.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.