السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، كان يستقبل الهلال بالبشر والتفاؤل والأمل، ويقول: "هلال رشد وخير".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا العام فيه الخير كله والغوث والمدد من الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى المقومات التي تدل على ذلك قوله تعالى: "وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا".

وتابع، أن الله بيده الخير كله، ولهذا فإنه يرى أن هذا العام الهجري سيكون عام خير على كل المسلمين، مستدلًا بمقولة: "لا تيأسنَّ إذا اشْتدَّتْ بَلايَاكَ فَفِي السماءِ إلهٌ ليسَ ينْساكَ إِنْ يَظْلِموكَ فعينُ اللهِ ناظرةٌ أو يَخْذلوكَ فَتِلْكَ العينُ تَرعَاك".

كيف واسى الله النبي عليه الصلاة والسلام؟

وأكد أنه مهما عبرت الكلمات فلا يجد أفضل من قوله تعالى: "لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا"، موضحًا أن الهجرة جاءت بعد 13 سنة من كفاح الرسول عليه السلام في طريق الدعوة والحرص على هداية الناس، ولهذا هون الله عليه بقوله: "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ".

رمضان عبدالمعز النبي عليه السلام يستقبل الهلال بالبشر والتفاؤل الهجرة

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