حفل الأهرامات ليس الأول.. أشهر حفلات "ترافيس سكوت" المثيرة للجدل

حالة من الجدل، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تردد اسم ترافيس سكوت، مغني الراب الأمريكي، الذي من المقرر إقامة حفل له تحت سفح الأهرامات يوم 28 من يوليو.

مؤخرًا انتشرت الكثير من المطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء حفل ترافيس سكوت، بسبب الطقوس الغريبة المتبعة لمغني الراب المثير للجدل.

ترافيس سكوت.. المغني الأكثر إثارة للجدل

يعتبر ترافيس سكوت واحدًا من أبرز نجوم صناعة الموسيقى في فن الراب، حيث تصدرت أغانيه قائمة أشهر الأغاني في العديد من الدول. ولكن ليس فقط أغانيه التي تحظى بشهرة واسعة، بل أيضًا حفلاته وعروضه الفنية التي أثارت جدلًا واسعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يتميز ترافيس سكوت بأداء مميز وعروض مسرحية مدهشة، ما جعله يحقق نجاحًا كبيرًا وجماهيرية واسعة خلال السنوات الأخيرة.

ترافيس سكوت هو واحد من أشهر مغني الراب في العالم، ولكنه أيضًا واحد من أكثرهم إثارة للجدل، فقد اشتهر بحفلاته الضخمة والمبهرة، التي تجذب الملايين من المعجبين، ولكنها أيضًا تثير الانتقادات والاتهامات بسبب طبيعتها وأجوائها.

فمنذ بداية مسيرته الفنية في عام 2012، قدم سكوت عروضًا فنية تصدرت عرش مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها أبهر الجمهور، وبعضها أثار الغضب والحزن.

ترافيس سكوت هو مغني راب أمريكي، واسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر الثاني، ولد في 30 أبريل 1991 في هيوستن، تكساس، فقد بدأ مسيرته الفنية في عام 2012، وأصدر عدة ألبومات وأغاني ناجحة، مثل Rodeo، Birds in the Trap Sing McKnight، Astroworld، Franchise وSicko Mode13.

يعتبر سكوت من أشهر نجوم الهيب هوب في العالم، ولكنه أيضًا مثير للجدل بسبب طبيعة حفلاته والاتهامات التي تواجهه بالترويج للشيطانية والماسونية.

كان من المقرر أن يحيي سكوت حفلًا في منطقة الأهرامات في مصر في 28 يوليو 2023، لكن نقابة المهن الموسيقية ألغت التصريح بسبب اعتراضات على طقوسه الغريبة.

أشهر حفلات ترافيس سكوت المثيرة للجدل

حفل مهرجان أستروورلد في نوفمبر 2021، الذي شهد سحقًا جماعيًا للجماهير ومقتل 10 أشخاص وإصابة مئات آخرين، وتمت إقامة دعاوى قضائية ضد سكوت والمنظمين بتهمة الإهمال والترويج للشيطانية.

حفل فورتنايت أسترونوميكال في أبريل 2020، الذي كان عبارة عن حفل افتراضي داخل لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، وحطم رقمًا قياسيًا بمشاهدة أكثر من 12 مليون لاعب.

حفل مهرجان رولينغ لاود في ديسمبر 2019، الذي شارك فيه سكوت مع نجوم آخرين مثل بوست مالون وأساب روكي وروزاليا، وأدى سكوت أغاني من ألبومه جاك بويز.

حفل جرامي 2019، الذي تألق فيه سكوت بأداء أغنية "No Bystanders" مع فرقة روك مثل راج ضد الماكينة، وحصل على ترشيحات في ثلاث فئات.

حفل سوبر بول 2019، الذي شارك فيه سكوت مع مارون 5 وبيج بوي في استاد مرسيدس بنز في أتلانتا، وأدى أغنية "Sicko Mode" .