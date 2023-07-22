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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة: انقطاع الكهرباء لا يؤثر على تشغيل المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن انقطاع التيار الكهربائي لا يؤثر على عملية تشغيل المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إلى أن مولدات الديزل تعمل فور انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، ما يؤدي إلى استمرارية المحطات في التشغيل وعدم توقفها عن العمل.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد المراجعة الشاملة التي تمت على تلك المحطات، خاصة في فصل الصيف، وذلك بسبب زيادة استهلاك المياه، بالإضافة إلى جاهزية جميع المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة أجرت مناورات عملية علي مولدات الديزل بالمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاختبار كفاءة تلك المحطات وعدم توقفها عن العمل عند انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأوضح أن جولاته المفاجئة مستمرة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات علي أرض الواقع، لافتا إلى متابعته لحظة بلحظة عملية ضبط جودة المياه عن طريق أخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتي تتم على مدار لـ 24 ساعة.

اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أكد اللواء عبد الحميد عصمت

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