ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بتعزيز التعاون التجارى بين مصر وإندونيسيا

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا والتي عقدت في جاكرتا، اليوم، في إطار الإعداد لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في المُستقبًل القريب، مؤكدا أن المشاورات ستساهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات؛ بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

وطالب "فرج"، ببذل مزيد من الجهود من أجل زيادة حجم التبادُل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات الإندونيسية في مصر للاستفادة من المزايا والحوافز التي تُقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، مؤكدا على أن مصر تعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع عدة شُركاء في مُختلَف أنحاء العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المباحثات بين الجانبين ، تطرقت إلى مُجمل العلاقات الثُنائية المصرية – الإندونيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والبحثية، لافتا إلى أن جرى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم المُوقَعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والإسراع بإنهاء التفاوض حول الوثائق التعاهدية المُعلَقة، وكذلك زيادة وتيرة تبادُل الزيارات رفيعة المُستوى بين البلدين التي تدعم  التعاون بين الجانبين.

وأكد النائب فرج فتحي، على أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، مطالبا بتعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين.

ولفت "فرج"، إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الأسواق الأفريقية التعاون التجاري النائب فرج فتحي المشاورات السياسية بين مصر وأندونيسيا الحكومة المصرية المجالات السياسية والاقتصادية

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

"شهيد الشهامة".. تفاصيل مصرع فرد أمن خنقا داخل أسانسير أثناء محاولته إنقاذ أسرة بالمقطم

رسميًا.. عادل رمزى مديرًا فنيًا للوداد البيضاوى المغربى

الأرصاد: استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية أغسطس (فيديو)

قطع المياه 3 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة الأحد المقبل

بالأسماء .. مصرع وإصابة 6 في حادث مروري بطريق سوهاج - قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»