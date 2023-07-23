486 مليار جنيه حجم إيرادات شركات قطاع الأعمال العام في آخر 5 سنوات

يرصد “الدستور” تطور الإيرادات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام خلال آخر 5 سنوات، وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وسجلت إيرادات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 نحو 102 مليار جنيه، فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2018/2019 نحو 101 مليار جنيه.

فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2019/2020 نحو 95 مليار جنيه، بينما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2020/2021 نحو 87 مليار جنيه.

فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2021/2022 نحو 101 مليار جنيه لتصبح حجم إيرادات شركات قطاع الأعمال العام منذ العام المالي 2017/2018 حتى العام المالي 2021/2022 الأخير الذي تم اعتماده رسميا 486 مليار جنيه في آخر 5 سنوات.