الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

486 مليار جنيه حجم إيرادات شركات قطاع الأعمال العام في آخر 5 سنوات

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

   يرصد “الدستور” تطور الإيرادات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام خلال آخر 5 سنوات، وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وسجلت إيرادات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2017/2018 نحو 102 مليار جنيه، فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2018/2019 نحو 101 مليار جنيه.

 فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2019/2020 نحو 95 مليار جنيه، بينما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2020/2021 نحو 87 مليار جنيه.

 فيما سجلت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2021/2022 نحو 101 مليار جنيه لتصبح حجم إيرادات شركات قطاع الأعمال العام منذ العام المالي 2017/2018 حتى العام المالي 2021/2022 الأخير الذي تم اعتماده رسميا 486 مليار جنيه في آخر 5 سنوات.

حجم ايرادات شركات قطاع الأعمال العام في أخر خمس سنوات 

 

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