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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة في المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقرّ المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ٣٦٠ جرام من مخدر البودرة بقصد ترويجها والتربح منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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