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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا بسبب أزمة ضباط الاحتياط

جنود إسرائيل
جنود إسرائيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن أكثر من 1142 من الجنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يهددون بالامتناع عن التطوع بسبب التعديلات القضائية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن جنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي مهمون بالنسبة للجيش؛ لأن كل العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، سواء متمثلة في ضربات أو غارات على سوريا ولبنان وقطاع غزة عادة ما ينفذها ضباط سلاح الجو الإسرائيلي من فئة الاحتياط.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بتلك التدريبات العسكرية أو الانفصال عن الجيش الإسرائيلي يضع إسرائيل في معضلة حقيقية، مضيفة: "امتناع الطيارين عن التدريبات العسكرية سيجعل إسرائيل في أزمة ومأزق لذلك كانت هناك تحركات من وزير الدفاع الإسرائيلي لبحث الأزمة".

وأوضحت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يرى أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب وجود أزمة داخلية في الجيش.

وتابعت: "إسرائيل تدرس إما تمرير مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة، أو تأجيل التصويت من أجل حل مشكلة ضباط الاحتياط".

إسرائيل القاهرة الإخبارية مشروع قانون التعديلات القضائية الجنود الاحتياط بسلاح الجو الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي

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