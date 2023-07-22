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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام السعودية.. برشلونة يُحدد سعر بيع فرانك كيسى

فرانك كيسي
فرانك كيسي

حسم نادي برشلونة الإسباني موقفه بشأن مستقبل النجم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم فرانك كيسي بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته، بالإضافة إلى اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بضمه.

برشلونة يحدد سعر بيع فرانك كيسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أحد الأندية السعودية أبدى رغبته في التعاقد مع فرانك كيسي في الصيف الحالي، دون الكشف عن هوية هذا النادي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة حدد سعر بيع كيسي، تحسبًا لرحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مسئولي برشلونة طلبوا الحصول على ما لا يقل عن 15 مليون يورو، من أجل السماح برحيل فرانك كيسي.

وأشارت الصحيفة إلى غموض موقف فرانك كيسي من المشاركة بشكل منتظم في مباريات الموسم الجديد 2023/ 2024، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، خاصة بعد التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، من صفوف مانشستر سيتي، في الصيف الحالي.

يذكر أن فرانك كيسي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك لاعب الوسط الإيفواري، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في 43 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

فرانك كيسي كيسي برشلونة الميركاتو الصيفي الدوري السعودي السعودية

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