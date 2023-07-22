ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام عرض "أبو الأحلام فى دنيا الخيال" على مسرح ثقافة كوم أمبو بأسوان

جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى

اختتم فرع ثقافة أسوان ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو المسرحية، والذي قُدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

يرتكز العرض في أحداثه على ثلاثة محاور تتفاعل فيما بينها لبناء النسيج العام للعرض، المحور الأول وهو شمس "أبي الأحلام"، صاحب الخيال الواسع والنشيط المحب للبيئة بكل ما فيها ودوما متفائل، كثيرا ما يحلم ويحكى لأصدقائه الأحلام، والمحور الثاني وهو "الأم"، وهي مصدر هذا الخيال، فهي دائما تحكى له عن النماذج المشرفة للوطن، وتؤكد له قيمة العلم والعمل، والمحور الثالث "قمر أخت شمس" الكسولة التي لا تهتم بالفنون وتستهزئ بالآخرين، و"تشخبط" على الحيطان والأبواب.

العرض استعراضات محمد جابر، ألحان عبدالباري عبدالعزيز، ديكور وعرائس وماسكات فتحي مرزوق، تأليف وأشعار عبده الزراع، مساعد مخرج حسام الدين حسن، مخرج منفذ على عبدالجواد، إخراج أسامة عبدالرءوف، بطولة: صباح مرسال، يوسف محمود، منة محمد، رضا عبدالكريم، خالد عبدالعظيم، عمر أحمد محمود، هشام عمر أبوالوفا، رشاد معبد، إسراء أحمد، ريتاج محمد، نور حمدي، فاطمة محمد، بسنت محمد، سماح أحمد، نجوان أحمد، هدى أحمد، على أحمد، رودينا أحمد.

"أبو الأحلام فى دنيا الخيال" قدمه فرع ثقافة أسوان ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، الدكتور أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح، الدكتور عصمت سعفان.

جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى
الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي عروض مسرح الطفل فرع ثقافة أسوان لجنة التحكيم أحداث استعراضات

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

لو فاتك التريند|رفض طعنين لمرتضى منصور.. وأولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»