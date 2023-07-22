ختام عرض "أبو الأحلام فى دنيا الخيال" على مسرح ثقافة كوم أمبو بأسوان

اختتم فرع ثقافة أسوان ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو المسرحية، والذي قُدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

يرتكز العرض في أحداثه على ثلاثة محاور تتفاعل فيما بينها لبناء النسيج العام للعرض، المحور الأول وهو شمس "أبي الأحلام"، صاحب الخيال الواسع والنشيط المحب للبيئة بكل ما فيها ودوما متفائل، كثيرا ما يحلم ويحكى لأصدقائه الأحلام، والمحور الثاني وهو "الأم"، وهي مصدر هذا الخيال، فهي دائما تحكى له عن النماذج المشرفة للوطن، وتؤكد له قيمة العلم والعمل، والمحور الثالث "قمر أخت شمس" الكسولة التي لا تهتم بالفنون وتستهزئ بالآخرين، و"تشخبط" على الحيطان والأبواب.

العرض استعراضات محمد جابر، ألحان عبدالباري عبدالعزيز، ديكور وعرائس وماسكات فتحي مرزوق، تأليف وأشعار عبده الزراع، مساعد مخرج حسام الدين حسن، مخرج منفذ على عبدالجواد، إخراج أسامة عبدالرءوف، بطولة: صباح مرسال، يوسف محمود، منة محمد، رضا عبدالكريم، خالد عبدالعظيم، عمر أحمد محمود، هشام عمر أبوالوفا، رشاد معبد، إسراء أحمد، ريتاج محمد، نور حمدي، فاطمة محمد، بسنت محمد، سماح أحمد، نجوان أحمد، هدى أحمد، على أحمد، رودينا أحمد.

"أبو الأحلام فى دنيا الخيال" قدمه فرع ثقافة أسوان ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، الدكتور أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح، الدكتور عصمت سعفان.

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى

جانب من العرض المسرحى