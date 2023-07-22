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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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على قطب يكشف تأثيرات التغيرات المناخية على مصر (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، عن تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، قائلًا: إن هناك متغيرات كثيرة في المناخ، حيث إن الشمس لها دور وكذلك الطبيعة الجغرافية والسلوك الشخصي للإنسان والظواهر الجوية لها دور أيضًا، معقبًا: "يمكن أن نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يعقبه سقوط أمطار غزيرة ورعدية".

وأوضح قطب عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الغلاف الجوي به رياح تدور حول العالم، وعندما تتحرك الكرة الأرضية بدورة عكس عقارب الساعة تنشأ قوة تؤثر على نصف الكرة الشمالي بالكامل.

ونوه أستاذ المناخ إلى أن هناك تغييرا في المناخ على نصف الكرة الشمالي، ويكون تأثيره على مصر أكثر لعدة عوامل أولها التعداد السكاني والتزاحم المتواجد في منطقة ما.

مصر تعمل على مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف أستاذ المناخ أن هناك مشاريع استثمارية تنقل المصريين من وسط العاصمة إلى مناطق مفتوحة ومدن جديدة مثل العاصمة الإرداية والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الجديدة وإنشاء محطات طاقة شمسية، أي أن مصر تعمل على مواجهة التغيرات المناخية.

تأثيرات التغيرات المناخية على مصر تأثيرات التغيرات المناخية مصر علي قطب يكشف

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