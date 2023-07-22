"بتانة" تُصدر "حضور التقنية فى العلوم الاجتماعية"

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، كتاب "حضور التقنية في العلوم الاجتماعية: المقاربات المنهجية في عصر ما بعد الإنسان" للدكتور شحاتة صيام.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

تشكل التقنية، عبر مراحلها التاريخية، ثورة كبرى في مسارات الإنسان؛ إذ يتم من خلالها تحقيق إنجازات واسعة على المستويين الكمي والكيفي، وليس أدل على ذلك من حضور التكنولوجيا الذكية في كل نواحي الحياة المعيشة وجنباتها، ذلك الذي يجعلها جزءا أصيلا من البنية الوجودية.

وإذا كانت التقنية قد حظيت بمكانة طاغية في عصر الرقمنة فإنها ساهمت في تحويل الواقع إلى افتراضي، أو قل إلى موت الواقع وإزاحة الإنسان من مركز الصدارة في الكون، بل وتحويله إلى كائن تكنولوجي.

وبات للآلة حضور اجتماعي يجسد عملية التواصل بينها وبين الذات الإنسانية، الأمر الذي يجعل التصرفات البشرية في إطار هذا الحضور مسألة تكنولوجية بالأساس، فيكون الشعور والقدرة على الفهم وتقمص الشعور وفهم لغة الجسد من مسوغات التفاعل إطار المجتمعات الافتراضية.

وفي سياق آخر؛ يفتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيابة عن الوزيرة، في السادسة مساء غد الأحد، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، بحضور عدد من قيادات المحافظة؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة الـ6 للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها، كما تشارك عدة قطاعات تابعة لوزارة الثقافة.