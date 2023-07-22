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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. إجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى بسبب الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

حسين الجمال
حسين الجمال

أصدر حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، قرارًا بأن يكون غدًا الأحد، إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، وتستأنف المحاضرات يوم الأربعاء القادم الموافق 26 يوليو، طبقاً لجدول محاضرات المعهد.

ويشار إلى أن معهد المحاماة يعقد محاضراته يوم الأحد من كل أسبوع لنقابات: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

ويوم الأربعاء لنقابات « جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و«شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

حسين الجمال مقرر معهد المحاماة محاماة القاهرة الكبرى مدة الدراسة جنوب القاهرة

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