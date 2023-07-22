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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتحفظ على ضم مهاجم ريو أفى البرتغالى فى الصيف

إيمانويل بواتينج
إيمانويل بواتينج

تحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على ضم الغاني إيمانويل بواتينج مهاجم ريو أفي البرتغالي، الذي تم ترشيحه للتعاقد معه من أجل تدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن المدير الفني أبلغ إدارة الكرة تمسكه بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا والبديل البرازيلي سوزا، مشيرًا إلى أنهما الأفضل في تنفيذ فكره الهجومي من الأسماء التي تم عرضها عليه في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهلي اقترب من حسم صفقة سوزا بعد الاتفاق على كل الأمور التعاقدية وموعد وصوله للقاهرة خلال ساعات، رغم محاولات ناديه الكوري الجنوبي تأجيل الصفقة لعدم التعاقد مع بديل البرازيلي حتى الآن.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تحاول حسم صفقة رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي بعد تأزم صفقة سوزا على الرغم من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها أمير توفيق مدير التعاقدات لتلبية طلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني خلال الميركاتو الصيفي الجاري. 

وكان مهاجم ريو أفي البرتغالي البالغ من العمر ٢٧ عامًا سجل ٧ أهداف هذا الموسم مع فريق ريو أفي، وتبلغ قيمته التسويقية ٧٥٠ ألف دولار وراتبه السنوي ٢٥٠ ألف دولار فقط.

 

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