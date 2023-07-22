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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر لقرى الشرقية

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر بالاشتراك مع مكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس لقرى محافظة الشرقية في الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرون من يوليو الجارى، مؤكداً أهمية دور المكتبات المتنقلة لتقدم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة» وذلك  في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري فضلاً عن أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر للقرى التالية بمحافظة الشرقية تشمل التالي:-

 (الطاهرة وميت أبو عربى بمركز الزقازيق – كفر شاويش بمركز فاقوس - بيشة عامر والقراقرة بمركز منيا القمح - البكاكرة بمركز الابراهيمية - الروضة بمركز فاقوس- حوض نجيح بمركز ههيا – مدينة بلبيس بمركز بلبيس) بالإضافة لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سماكين الغرب وجزيرة سعود بمركز الحسينية،وذلك بمشاركة العاملين بمكتبتى مصر العامة بالزقازيق وفاقوس حيث قاموا بتقديم أنشطة (مسرح العرائس - تلوين - مسابقات ثقافية وترفيهية) للحضور بمحيط المكتبة المتنقلة.

وتجدر الإشارة إلى أن أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر عبارة عن حافلة مكيفة تحتوى على كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتحوى كراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، ويتوافر بها شبكة الإنترنت بكفاءة جيدة، وتستخدم لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة  وتقدم خدمات ثقافية ومكتبية تشمل (قراءة واطلاع - عرض أفلام وثائقية).

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق والمشرفة على مكتبة مصر العامة بفاقوس بمنحها شهادة تقدير، وذلك لتميز التقرير السنوي لمكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفاقوس بين مكتبات المنظومة العشرين.

أتوبيس استراتيجية احتياجات أفلام وثائقية اكتشاف الموهوبين

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