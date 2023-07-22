ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى الإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ٥٠٠ عبوة عصير مجهول المصدر. كما تم ضبط مخبزين لتصرفهما في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ٦ أطنان دقيق.

بالإضافة لتحرير ٤٩ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٦ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.

وحددت مديرية تموين الإسماعيلية أرقامًا لتلقي الشكاوى التموينية، وهي رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على شن حملات تموينية بشكل مستمر لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكل قرى ومدن محافظة الإسماعيلية.