"الأحوال المدنية" يوفد قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمحافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات ( القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وشمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12 ألفا و285 بطاقة رقم قومى، و32 ألفا و130 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، فضلاً عن الدفع بقوافل إضافية بمحافظة مطروح أمام (قسم شرطة مطروح وأمام قسم شرطة مارينا وقسم شرطة الحمام وقرية بدر ومدخل سيدى عبدالرحمن).

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 587 بطاقة رقم قومي و214 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 12 حالة إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل217 مواطنا.

وفي السياق، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 278 مواطنا.

كما قام القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأمورية (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي الغربية، والبحيرة.. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن: حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 413 مواطنة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، و تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.