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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المالية": 80 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة في موازنة 2024

دكتور محمد معيط وزير
دكتور محمد معيط وزير المالية

رصدت وزارة المالية، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024، التي بدأ تنفيذها هذا الشهر، مجموعة استثمارات للشركات العامة بقيمة 79.2 مليار جنيه، وبنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة. وتتوزع هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة لقانون رقم 97 والشركات القابضة النوعية، وفقًا لتقرير حصلت عليه “الدستور”.

وتبين أن من هذه المبالغ، تم رصد 24.7 مليار جنيه للشركات الخاضعة لقانون رقم 97 من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، وبنسبة 31% من إجمالي استثمارات الشركات العامة، وبنسبة 2.4% من إجمالي الاستثمارات العامة. وتتركز 96% من استثمارات هذه الشركات في أربع قطاعات رئيسية، وهي: قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 42%، والنقل والتخزين بنسبة 20%، والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 19%، والاستخراجات بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة ضئيلة تصل إلى 5%.

ويتم تمويل استثمارات هذه الشركات عن طريق 23.1 مليار جنيه احتياطيات ومخصصات محلية وأجنبية ومليار جنيه من الخزانة العامة و600 مليون جنيه تسهيلات محلية وأجنبية.

أما الشركات الخاضعة للقانون 203 فيقدر استثماراتها بنحو 19.5 مليار جنيه وبنسبة 24.6% من جملة استثمارات قطاع الأعمال العام، وتتركز أغلبية هذه الاستثمارات في قطاعي الصناعات التحويلية والوساطة المالية والتأمين بقيمة 6.9 مليار جنيه لكل منهما وبنسبة 35% تقريباً، والنقل والتخزين 3.8 مليار جنيه وبنسبة 19.5%. أما الشركات القابضة النوعية فيتم توجيه استثمارات لها بقيمة 35 مليار جنيه وتتوزع بين قطاعي الكهرباء والطاقة 13 مليار جنيه، وقطاع الاستخراجات 9 مليار جنيه، والنقل والتخزين 6.2 مليار جنيه، والاتصالات 5.1 مليار جنيه.

خطة وزارة المالية الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد2023 استثمارات الشركات العامه الشركات القابضه النوعيه احتياطيات ومخصصات محلي واجنبي

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