قطار يصدم مواطنًا فى قرية أبورجوان بالبدرشين

لقي مواطن مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص، بالقرب من مزلقان الدكمي، بقرية أبورجوان، في البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره السكة الحديد، ليلقي مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.