ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطار يصدم مواطنًا فى قرية أبورجوان بالبدرشين

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره السكة الحديد في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص، بالقرب من مزلقان الدكمي، بقرية أبورجوان، في البدرشين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره السكة الحديد، ليلقي مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مواطن ه السكة الحديد مستشفى العياط النيابة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة قطار

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»