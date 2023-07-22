تقارير صحفية: مخاوف من انهيار سوق العقارات في بريطانيا

قالت صحيفة "اكسبرس"، إن بريطانيا باتت أسوأ اقتصاد في أوروبا، يما بات يواجه البريطانيون الآن أسوأ انهيار في أسعار المساكن و العقارات.

انهيار الاقتصاد البريطاني

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المملكة المتحدة تعاني الآن من أسوأ تضخم وأسوأ عملة وأسوأ سوق للأوراق المالية، وكذلك أسوأ سوق عقارات أيضا بخلاف ضعف نسب النمو الاقتصادي الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ المملكة.

ووفقا للصحيفة، فإن بريطانيا الآن تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وحتى بعد انخفاض معدل التضخم قليلا في يونيو الماضي مازالت أسعار المستهلك ترتفع بنسبة 7.9 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة ستاندرد آند بورز توقعها بأنه من المتوقع أن ترتقع قيمة العقارات والرهون العقارية في بريطانيا مستقبلا.

وقالت الصحيفة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له أثر بالغ على الاقتصاد البريطاني، فضلًا عن الارتفاع الصاروخي في الطاقة، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا بينما توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، وهو الأسوأ في مجموعة السبع الكبرى.

احتمال ضعيف لتعافي سوق العقارات

وقالت شبكة “gbnews” البريطانية أنه من المحتمل أن لا يتعافى قطاع العقارات قريبا في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن أسعار المساكن لن تنتعش بعد الركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وتشير تصنيفات وكالة ستاندرد أند بورز S&P Global إلى أن هناك "احتمال ضئيل" للتعافي القوي حيث سيستمر مالكو ومشترو الرهن العقاري في مواجهة تكاليف اقتراض أعلى “في المستقبل المنظور”.