ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير صحفية: مخاوف من انهيار سوق العقارات في بريطانيا

بريطانيا
بريطانيا

قالت صحيفة "اكسبرس"، إن بريطانيا باتت أسوأ اقتصاد في أوروبا، يما بات يواجه البريطانيون الآن أسوأ انهيار في أسعار المساكن و العقارات.

انهيار الاقتصاد البريطاني

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المملكة المتحدة تعاني الآن من أسوأ تضخم وأسوأ عملة وأسوأ سوق للأوراق المالية، وكذلك أسوأ سوق عقارات أيضا بخلاف ضعف نسب النمو الاقتصادي الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ المملكة.

ووفقا للصحيفة، فإن بريطانيا الآن تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وحتى بعد انخفاض معدل التضخم قليلا في يونيو الماضي مازالت  أسعار المستهلك ترتفع بنسبة 7.9 في المائة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة ستاندرد آند بورز توقعها بأنه من المتوقع أن ترتقع قيمة العقارات والرهون العقارية في بريطانيا مستقبلا.

وقالت الصحيفة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له أثر بالغ على الاقتصاد البريطاني، فضلًا عن الارتفاع الصاروخي في الطاقة، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

 يأتي هذا بينما توقع  صندوق النقد الدولي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، وهو الأسوأ في مجموعة السبع الكبرى.

txt

تعطل الخدمات الصحية فى بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

احتمال ضعيف لتعافي سوق العقارات 

وقالت شبكة “gbnews” البريطانية أنه من المحتمل أن لا يتعافى قطاع العقارات قريبا في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن أسعار المساكن لن تنتعش بعد الركود بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وتشير تصنيفات وكالة ستاندرد أند بورز S&P Global إلى أن هناك "احتمال ضئيل" للتعافي القوي حيث سيستمر مالكو ومشترو الرهن العقاري في مواجهة تكاليف اقتراض أعلى “في المستقبل المنظور”.

txt

تحذيرات من انخفاض أسعار العقارات فى بريطانيا إلى أدنى مستوى بنهاية 2024

بريطانيا اقتصاد البريطانيون أسعار العقارات اوروبا

الأكثر قراءة

24 يوليو.. أولى جلسات دعوى منع حفل ترافيس سكوت فى مصر

كولر يتحفظ على ضم مهاجم ريو أفى البرتغالى فى الصيف

رفض طعنين لمرتضى منصور على تغريمه فى سب محامى الأهلى

بسبب فلوس الجمعية.. لماذا عاقبت الجنايات قاتل مدرس الجيزة بالإعدام؟

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"التموين" تعلن إجمالى توريدات القمح المحلى من المزارعين فى الأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»