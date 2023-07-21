تحذيرات من انخفاض أسعار العقارات فى بريطانيا إلى أدنى مستوى بنهاية 2024

حذر اقتصاديون من انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى بحلول نهاية 2024 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي، وفقا لصحيفة التلجراف البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن قيمة المنازل ستنخفض في المملكة المتحدة بنسبة 12% من ذروة إلى أدنى مستوى بحلول نهاية عام 2024، وحذر من وجود احتمال ضئيل للتعافي القوي حيث سيستمر أصحاب الرهن العقاري والمشترين في مواجهة تكاليف حقيقية أعلى للاقتراض في المستقبل المنظور.

وستنخفض أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 6.6٪ في عام 2023، ثم بنسبة 4.9٪ أخرى العام المقبل، بعد ذلك وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصاب السوق بالركود بنمو 1.4% و 3% فقط عبر 2025 و 2026 على التوالي.

وقالت الصحيفة، إن ألم ارتفاع الأسعار ما زال قادما مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في التدفق إلى سوق الرهن العقاري، مما أدى إلى إصابة مالكي المنازل الذين وصلوا إلى نهاية صفقات الأسعار الثابتة.

وقالت "لا يزال هناك بعض الوقت قبل أن تصل آلام الرهن العقاري إلى ذروتها".

وستشهد المملكة المتحدة وألمانيا أكبر انخفاض في أسعار المنازل في أكبر الاقتصادات الأوروبية - أكثر حدة من السويد، حيث تعني الحصة الأكبر من الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة أن القيم قد انخفضت بسرعة أكبر بكثير، وقالت ستاندرد آند بورز إن أسعار المنازل ستنخفض بنسبة 11%.

واضاف أن النظرة المستقبلية في المملكة المتحدة أسوأ لأن الضغوط التضخمية أثبتت أنها أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، كما قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة أكثر من البنك المركزي الأوروبي.

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع في ثروات أسهم بناء المنازل يوم الأربعاء بعد أن أدى انخفاض أكبر من المتوقع في التضخم في المملكة المتحدة إلى قيام الأسواق المالية بتقليص رهاناتها على حيث يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة.

قال الخبراء إن المستثمرين قد يأملون في التحفيز المتوقع لتعزيز الاقتصاد الصيني ، مع احتمال أن يكون عمال المناجم من المستفيدين الرئيسيين.

ويأتي هذا عقب البيانات التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع والتي أظهرت نموًا اقتصاديًا أسوأ من المتوقع خلال الربع الثاني من البلاد.