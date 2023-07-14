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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعطل الخدمات الصحية فى بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

بريطانيا
بريطانيا

أعلن رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا جوليان هارتلي أن الأطباء المبتدئين في إنجلترا بدأوا أطول إضراب لهم حتى الآن للمطالبة برفع الأجور

والإضراب الذي بدأ اليوم من المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو الحالي.

وسيتم تأجيل آلاف المواعيد المقررة بينما يملأ المزيد من كبار الأطباء النقص لتقديم الرعاية الطارئة، قبل أن يبدأوا بدورهم إضرابا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال هارتلي إن المرضى سيشعرون بتأثير الإضراب، مشيرا إلى أن فترة الإضراب هذه ضارة جدا لخدماتنا المقدمة إلى المرضى أولا، وأيضا للتكلفة التي نتحملها.

وأوضح أن آخر إضراب للأطباء المبتدئين كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية من حيث التكلفة المباشرة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

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