ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق سيارة نقل صدم "ملاكي" بالقاهرة الجديدة وهرب

اسعاف
اسعاف

عقب رصد منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالإصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحد الأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين وجود سيارة قيادة (أحد الأشخاص "الشاكى" - مقيم بالقاهرة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها مصاب بكسر بالذراع بسبب الحادث، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقررهروبه خشية من قيام الأهالى بالتعدى عليه.

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»