ضبط هيروين وحشيش فى حملة أمنية بدمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– فارسكور– كفرالبطيخ– الزرقا) وقسمي شرطة (أول دمياط- السرو).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلوجرام- كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجرامًا– كمية لمخدر الهيروين– 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ"4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.