انتظام "معارى" الزمالك فى التدريبات الجماعية استعدادًا للبطولة العربية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام مجموعة اللاعبين العائدين للزمالك من الإعارة استعدادًا للفترة المقبلة.

وانتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور ثنائي الدفاع، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وأحمد زكي الظهير الأيسر، وحمدي علاء لاعب الوسط.

جاء انتظام هولاء اللاعبين في التدريبات بعد انتهاء إعارتهم لبعض الأندية التي كانوا يتواجدون بها على سبيل الإعارة من الزمالك خلال الموسم المنقضي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادًا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.



برنامج تأهيلي خاص للاعبين استعدادًا للبطولة العربية



وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادًا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.