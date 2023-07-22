الكنيسة المارونية تواصل احتفالات مار شربل بحضور مطران الأرمن

تواصل ابرشية ألقاهرة المارونية احتفالات تذكار مار شربل لليوم السادس على التوالي، فبحسب "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" اقيم القداس الاحتفالي السادس بالطقس الأرمني، وترأس صلاة القداس سيادة المطران كريكور كوسا مطران الأرمن في مصر، وشاركه في الصلاة الخوري نادر جورج عميد الكهنة الموارنة. وبحضور تشريفي لسيادة المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر. وعددا من أبناء الرعيتين:الأرمينية والمارونية.

وقال سيادة المطران كريكور كوسا في عظته التي جاءت بعنوان: "شربل انسان سكران بالله" :"شربل طلب ان يكون حبيسا، فعاش في المحبسة ٢٣ سنة، و كان متفوقا في دراساته اللاهوتية لكنه لم يكتب شيئا بيده لانه عاش إنجيل الرب يسوع بالقلب، وسمي سكران بالله لانه عاش كل حياته لله. يسوع القربان.. يسوع المعلم.. يسوع الفادي، عاشها بالصمت والسكون الذي يدفع الانسان للتإمل في سر الله ومحبة يسوع".

مضيفا: " شربل كان متواضع عاملا بوصايا الرب يسوع، فكان يأكل من فضلات المائدة في الدير مما يسقط من اطباق اخوته الرهبان، وكان ينام على سرير من عشب خشن كي لا ينام طويل فيستيقظ للصلاة".

وفي ختام عظته شكر سيادة المطران كوسا سيادة المطران شيحان وابناء الطائفة، متمنيا دوام المشاركات الاخوية، والسلام لشعوب العالم اجمع، طالبا الصلاة من أجل مصر ولبنان، واللاجئين والمهجرين. وقام سيادة المطران شيحان بشكره واهداه صورة تذكارية لمار شربل. واختتمت فاعليات الاحتفال بزياح القديس.