المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل مواطن بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالشروع في قتل أحد المواطنين بسبب خلافات فيما بينهما في دائرة قسم المطرية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كشف أمر إحالة القضية عن قيام المتهم "س . م" في أغسطس من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل أحد المواطنين بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية تطورت إلى تطاول بالأيدي بينهما، وانتهت باستلال الأول سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه مُصيبًا المجني عليه.