ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الشروع فى قتل مواطن بالقاهرة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالشروع في قتل أحد المواطنين بسبب خلافات فيما بينهما في دائرة قسم المطرية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

كشف أمر إحالة القضية عن قيام المتهم "س . م" في أغسطس من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل أحد المواطنين بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك بعد حدوث مشادة كلامية تطورت إلى تطاول بالأيدي بينهما، وانتهت باستلال الأول سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه مُصيبًا المجني عليه.

محكمة جنايات القاهرة عاطل خلافات دائرة قسم المطرية المشدد

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»