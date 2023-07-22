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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وجه التحية لمؤمن زكريا.. تامر حسنى يتصدر الترند عقب حفل مهرجان العلمين الجديدة

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

حقق النجم تامر حسني نجاحا هائلا في افتتاح حفلات مهرجان العلمين الجديدة وتستمر حتى نهاية أغسطس 2023، وخلال الحفل ظهرت لقطات مميزة للنجم تامر حسني نرصدها في التقرير التالي.

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة

في بداية الحفل ظهر البلوجر والتيك توكر الألماني الشهير «نويل روبنسون» على مسرح الحفل وحرص على مشاركة النجم تامر حسني حفله الغنائي ليعيد من جديد المشهد الذي ظهرا فيه الثنائي في فيلم «تاج» على أنغام أغنية «هرمون السعادة» ويعرض حاليا بدور العرض السينمائية، وظهر روبينسون في حالة سعادة كبيرة بعد وجوده في الحفل وظهر في اندماج كبير مع الجمهور وتامر حسني خاصة بعد تواجده في مصر للأسبوع الثالث على التوالي وتعبيره المستمر عن حبه لمصر بشكل كبير.

ومن اللقطات الإنسانية المميزة في نهاية الحفل حين ظهر تامر حسني مع أحد الأطفال الصغار على خشبة المسرح وسأله عن اسمه ليجيب بأن اسمه "مالك" ليطلب من الجمهور توجيه تحية كبيرة لمالك ووالده الكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص تامر خلال الحفل على التفاعل المستمر مع الجمهور واشتراكه في الغناء والرقص واختار من الجمهور 10 شباب شاركوه الرقص والغناء خلال الحفل وهو ما زاد من التفاعل خلال الحفل.

وفجّر تامر حسني، مفاجاة خلال الحفل  حين طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «مش هتغير عشان حد» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» وعدد من المنصات الرقمية وتعاون فهيا مع الموزع الموسيقي علي فتح الله وهي من كلمات وألحان تامر حسني وهي أحدث أغنياته ألبومه الغنائى الجديد الذي يحمل اسم هرمون السعادة.

وخلال الحفل ظهر تامر حسني في البداية بملابس شخصية تاج في فيلمه الأخير وخلال الحفل حرص على تغيير الملابس أكثر من مرة وظهر انسجاما كبيرا من الفريق الراقص المرافق له في الحفل بشكل كبير.

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