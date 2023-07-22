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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل نظر دعوى تطالب بمنع ترافيس سكوت من الغناء في مصر لـ24 يوليو

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  نظر دعوى تطالب بمنع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر، لجلسة 24 يوليو.

  قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن النقابة سحبت ترخيص حفل ترافيس سكوت لحين الحصول على موافقات أمنية، لافتا إلى أنه تم تحديد 5 أعضاء من أعضاء مجلس النقابة، و15 موظفا لمناقشة تصريح ترافيس سكوت.

وأشار  نقيب الموسيقيين، في تصريحات إعلامية، إلى أن  فيديوهات الفنان سكوت المنتشرة واضحة، والقبض عليه في أكثر من دولة كان واضح أيضا.

وأضاف: أن الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت قالت إنها حاصلة على موافقات أمنية، ولما سألنا ملقيناش الكلام دا، والنهارده أنا غير قادر على تحمل مسؤلية حفل ترافيس سكوت.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة المغني الأمريكي ترافيس سكوت مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

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