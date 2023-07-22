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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان شاب مجهول الهوية من ترعة النعناعية بالمنوفية

جثة
جثة

عثر أهالي أشمون بالمنوفية على جثمان شاب طاف بترعة النعناعية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث وانتشلت الجثمان الشاب.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية غارق في ترعة النعناعية المارة بدائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع مدير الحماية المدنية لدفع بفرق الإنقاذ وانتشال الجثمان.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان شاب مجهول الهوية غارق في ترعة النعنانية بدائرة مركز أشمون، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود إصابة في الرأس ما يشير إلى إمكانية وجود شبهة جنائية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استقبل التحقيقات الإنقاذ النهري أشمون العثور على جثمان شاب الكشف الطبي المبدئى

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