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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الطباعة والتغليف" تدعو للاشتراك في مسابقة StarPack قبل 15 سبتمبر

الطباعه
الطباعه

دعت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، كافة الشركات بالقطاع للاشتراك في مسابقة  Arab StarPack Pro، والتي يجرى تنظيمها بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" حيث يكون آخر موعد للتقديم 15 سبتمر 2023.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، في بيان لها اليوم، إنه تم توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح الدورة الثانية من المسابقة الصناعية ستار" باك برو العربي" والتى تستهدف الشركات والصناعات العاملة في قطاع التغليف في المنطقة العربية.

وأوضحت أن المسابقة تهدف إلي تعزيز الوعي حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والابتكار، كما تستهدف المسابقة تمكين الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية والقطاعات الأخرى في المنطقة العربية.

وذكر بيان غرفة الطباعة إلي أنه سيتم اختيار أفضل تصميم عربي لتغليف السلع الاستهلاكية والصناعية بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلك، وسيتمكن الفائزون من الحصول على فرصة المشاركة بمسابقة "نجوم التغليف العالمي" التي يجري تنظيمها من قبل المنظمة العالمية للتغليف (WPO).

يشار إلى أن مسابقة "ستار باك برو" تنعقد تحت لواء المنظمة العالمية للتغليف (WPO) وهي تعدّ الأولى من نوعها في مجال التغليف في العالم العربي، وستفتح الباب أمام الشركات العربية للمشاركة في مسابقات التغليف الدولية لا سيما مسابقة "World Star" التي تنظمها المنظمة العالمية للتغليف (WP.

صناعة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات كافة الشركات بالقطاع للاشتراك ف توسيع آفاق المسابقة ستار

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