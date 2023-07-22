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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اتفاق الخطيب مع مارسيل كولر لتجديد عقده مع الأهلى

الخطيب مع كولر ولجنة
الخطيب مع كولر ولجنة التخطيط

اتفق محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، ليغلق الباب أمام العروض التي تلقاها المدير الفني في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الأهلي تنتظر حضور وكيل كولر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع العقد الجديد بعد تمسك كولر بوجوده خلال جلسته الأخيرة مع الخطيب قبل التتويج ببطولة الدوري.

وأضاف المصدر أن عقد كولر الجديد يتضمن زيادة راتبه السنوي بنسبة تقترب ٥٠%، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى بتوفير له فيلا في التجمع الخامس وسيارة خاصة وتذاكر الطيران مرتين في السنة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي ترغب في تجديد عقد كولر للحفاظ على استقرار الفريق الفني، وأيضًا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد والمقرر لها في سويسرا.

وتلقى كولر عددًا من العروض من جانب أندية سعودية وإماراتية في الفترة الأخيرة بعد تحقيقه 5 ألقاب في الموسم الحالي مقابل مبالغ مالية كبيرة، ولكنه فضل البقاء داخل القلعة الحمراء والتزامه بالتعاقد وشعوره بالراحة داخل الفريق.

السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي حرس الحدود محمود الخطيب إدارة الأهلي

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