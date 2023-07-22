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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا في ترعة بالشرقية

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بهنايا بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه ترعة بهنايا بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الطفل الغارق جثة هامدة، وتبيّن مصرع الطفل، إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بهنايا خلف إدارة النجدة بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرّحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

طفل قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية جثة هامدة

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