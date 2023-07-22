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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سلامة الغذاء": إنشاء وحدة إدارة مخاطر للإفراج عن السلع بشكل سريع بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

زار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقر الهيئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

والتقى الهوبي اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بما يخدم إدارة منظومة سلامة الغذاء بمصر.

وأوضح الهوبي أن الهيئة بصدد إنشاء وحدة (إدارة المخاطر) لتكون معنية بالإفراج عن الرسائل الغذائية بشكل فعال وسريع يضمن تحقيق مأمونية الغذاء وتقليل زمن الإفراج طبقاً للتعليمات الرئاسية وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن. 

ومن جهته، أكد اللواء بحري نهاد شاهين تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات للهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من دورها الرقابي.

كما قام الهوبي بجولة داخل محطة تحيا مصر، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، وهي محطة متعددة الأغراض وتعد من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية وتعمل بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وتوجه الدكتور طارق الهوبي إلى مبنى الإدارة والتحكم لمحطة تحيا مصر، حيث استقبله اللواء بحري محمود خضير، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لإدارة المحطات متعددة الأغراض، والذي قام بشرح توضيحي لكيفية تنظيم عملية تداول الحاويات داخل المحطة وآلية التشغيل والتحكم.

وأشاد اللواء خضير بكفاءة ومهارة فريق مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالميناء في الكشف الظاهري وسحب العينات من الحاويات داخل الميناء.

كما حرص الهوبي على التجول بساحة الفحص داخل المحطة لمتابعة أداء المفتشين على أرض الواقع، ومناقشتهم بحضور منسق الفحص المشترك بمصلحة الجمارك، حيث ناقش مقترحاتهم الخاصة بتطوير الأداء وآلية الإسراع من زمن الإفراج ووجه بدراسة تلك المقترحات وسرعة إصدار تعليمات تنفيذية بشأنها.

وفي إطار متابعته لسير العمل بفروع الهيئة داخل الموانئ المختلفة، توجه رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى معمل التكويد داخل ميناء الإسكندرية، والذي افتتحه في شهر مايو الماضي، واطلع على تقنيات النظام الآلي للتكويد وعمليات تكويد وتجهيل العينات وكذا سجلات تسليم وتسلم العينات، ووجه الشكر لكافة العاملين بالمعمل لحسن سير وانتظام العمل. 

وأنهى الدكتور طارق الهوبي جولته بزيارة لفرع الهيئة بميناء الدخيلة، واستقبله اللواء محمود إبراهيم، رئيس هيئة ميناء الدخيلة، والعميد أيمن البحيري، مدير عام أمن هيئة ميناء الدخيلة، وتفقد مبنى معمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الميناء – تحت الإنشاء – وحث الجميع على سرعة إنجاز أعمال التشطيب ليكون جاهزًا في أسرع وقت لينضم إلى منظومة أكبر معامل الجمهورية والمجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة وبأعلى التقنيات التي تساهم في الإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء الواردة أو المصدرة إلى الخارج.

التسهيلات التعاون المثمر الهيئة القومية الخاص الدخيلة

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