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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لتجار هيروين في مدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين "م . أ" ، و"م . أ" حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم ثالث مدينة نصر بالتحقيقات انه وبناء علي المعلومات الواردة والتي تفيد اتجار المتهمين باالمواد المخدرة انتقل إلى محل تواجدهما رفقة مصدره السري وأجرى المصدر معهما عملية شراء جوهر الهيروين المخدر وعادا إليه حاملا لفافة بلاستيكية تحوي مسحوق بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر، فقام بضبطهما وتفتيشهما عثر مع كل منهما على 9 لفافات بلاستيكية كل منها ذات الجوهر المخدر بإجمالي 18 لفافة، بمواجهتهما بهن أقرا بإحرازه بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

محكمة جنايات التجمع الخامس المؤبد نصف مليون جنيه الهيروين مدينة نصر

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