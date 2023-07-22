مصرع سيدة وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة

لقيت سيدة مصرعها وأُصيب زوجها وأبنائها الثلاثة، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي في طريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: يحيى إبراهيم حسن - 53 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبدالرحمن يحيى إبراهيم - 20 سنة، مُصاب بجرح بالرأس وكسر بالرسغ الأيمن كسر بالفخذ، ومحمد يحيى إبراهيم حسن 11 سنة مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونسمة يحيى إبراهيم - 16 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالحوض واليد اليمني واشتباه pc وكدمات متفرقه بالجسم، بالإضافة إلى دعاء عبدالكريم نجيب - 38 سنة "جثمان هامد".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.