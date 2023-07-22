المصرى يواجه سيراميكا كليوباترا فى نهائى بطولة كأس رابطة الأندية اليوم

يسعى المصري للعودة لمنصات التتويج بعد غياب 25 سنة عندما يواجه سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصري لم يحقق أي بطولة منذ فوزه بكأس مصر عام 1998، لذلك تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لجماهير بورسعيد التي تريد أن ترى فريقها يعود من جديد لحصد البطولات.

بدأ المصري مشواره في البطولة من الدور ربع النهائي بعد اعتذار الأهلي عن مواجهته في دور الـ16، وفاز الفريق البورسعيدي على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، وفي الدور نصف النهائي فاز المصري على فيوتشر حامل اللقب 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق المصري، اختار 25 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وعماد الدين أبوبكر وعمرو موسى وعمرو سعدواي وأحمد عماد وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي وحسين السيد وإسلام عطية وإيزي إيميكا ومحمد حسن وزياد فرج وإلياس الجلاصي وعبدالرحيم دغموم وحسام جريشة وحسن علي وأسامة الجزار وزياد كمال ورجب عمران ومروان حمدي وعبده يحيى وفرانك إيتوجا ومحمد عبداللطيف جريندو.

في المقابل يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق أول لقب في تاريخه بعد أن عاش موسمًا صعبًا وعاني من شبح الهبوط حتى الأسبوع قبل الأخير للدوري، وتعاقب على تدريبه ثلاثة مدربين هم أحمد سامي والتونسي معين الشعباني وحلمي طولان الذي رحل بعد نهاية الدوري ويقود الفريق اليوم أيمن الرمادي المدير الفني السابق لأسوان.

تأهل سيراميكا كليوباترا للنهائي بعد فوزه في دور الـ16 على سموحة بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وفي ربع النهائي فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وفي الدور نصف النهائي فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

يدير المباراة إبراهيم نور الدين، ويساعده سمير جمال ويوسف البساطي، ومعهم محمد الصباحي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، وهاني عبدالفتاح مساعد حكم فيديو.