الله يعتبر الانقسام خطية.. أقوال للبابا تواضروس عن الوحدة بين الكنائس
نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من قداسة البابا تواضروس الثاني عن الوحدة والعمل المسكوني والمحبة بين الكنائس، وجاءت هذه الأقوال كالآتي:
“الله يعتبر الانقسام خطية، ويطلب منا أن نجتهد لنحفظ الوحدانية”.
“يحضر المسيح، حينما توجد الوحدانية” .
“لابد أن تبذل جهدًا لمعرفة الآخر، حتى تصل إلى الوحدانية “.
“عالم الأنانية ضيق يقسم الناس، أما عالم المحبة فهو واسع يضمهم جميعًا ، وكما قال القديس أوغسطينوس: حب الكل، فيكون لك الكل “.
“من الكلمات العربية المشهورة ( الاتحاد قوة )… وإن تأملت في أصابع يدك ، سوف تجد أنه لا يوجد إصبع فيها يتشابه مع الآخر، فهي تختلف تمامًا شكلًا وحجمًا وطولًا ، وتختلف أيضًا في إمكانياتها وفي موقعها ، وإذا تخيلت أن أصابع يدك كلها بنفس الشكل ونفس الحجم ، كانت اليد لا تستطيع أن تعمل شيئًا ، وكلما فعلت شيئًا بيدك كأنك تعبر عن قوة كلمة : معًا ” .
“تتعاون الأصابع برغم تنوعها ولا نقول اختلافها لكي ماتنتج، ويقولون إن الحضارة الإنسانية هي حضارة الأصابع ، فقد نشأت من أصابع الإنسان” .
“عندما يكون الإنسان متعدد الثقافات، ومتعدد الحضارات ،ومتعدد المعارف، يزداد جمالًا ويكون قلبه مفتوحًا للجميع ، وعقله متسعًا لكل شيء”.
“عدم المحبة هو سبب الانشقاق في الكنيسة ، بل هو سبب كل ضعف”.