"مطرح مطروح" لمحمود حميدة يتخطى 700 ألف جنيه فى 3 أيام

حقق فيلم «مطرح مطروح» بطولة النجم محمود حميدة إيرادات جيدة في شباك التذاكر المصري لليوم الثالث على التوالي بعد إطلاقه يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم الصيف السينمائي، الذي يشهد تواجد مجموعة كبيرة من الأفلام.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وجمع فيلم مطرح مطروح، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 257,523 جنيه، لتصل كل الإيرادات إلى 704 آلاف و862 جنيهًا، وهي إيرادات جيدة خلال 3 أيام عرض فيها الفيلم بالسينمات المصرية.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

أبطال فيلم مطرح مطروح

احتفل النجم القدير محمود حميدة وعدد من نجوم السينما المصرية يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق فيلم "مطروح مطروح" في دور العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته الأعمال بموسم الأضحى، وقاربت إيرادات الموسم على 200 مليون جنيه فى أقل من شهر.

ويشارك في العمل كل من: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي «مطرح مطروح»، الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان «بحب اتنين سوا».

وطرحت أغنية «بحب اتنين سوا» بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.