إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

نشب حريق داخل مطعم شهير، مما أدى إلى التهام محتوياته في منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بوقوع حريق بمنطقة محطة الرمل، داخل مطعم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.