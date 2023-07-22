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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم صادر ضدهم حكم غيابي بجلسة 31 ديسمبر 2016 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بتهمة التجمهر واستعراض القوة والقتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر.

الدائرة الثالثة إرهاب متهم احداث عنف الظاهر جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر

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