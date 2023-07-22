إصابة مسن بطلق نارى فى الضهر بدار السلام بسوهاج

أصيب مسن بطلق ناري بالظهر حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول المدعو «عبد الناصر ا م ب» سن 63 عاما بالمعاش الى مستشفى دار السلام المركزي ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مصاباً برش خرطوش بالظهر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، نظرا لحالته الصحية الحرجة.



وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع وبالانتقال والفحص وسؤال ذويه افاد شقيقه المدعو «علي ا م ب» سن 50 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو «ضياء الدين م ع» سن 30 عاما عامل ويقيم بقرية أولاد يحيي بالحاجر دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية.



وقد تم ضبط المتهم و ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.