ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مسن بطلق نارى فى الضهر بدار السلام بسوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب مسن بطلق ناري بالظهر حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول المدعو «عبد الناصر ا م ب» سن 63 عاما بالمعاش  الى مستشفى دار السلام المركزي ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مصاباً  برش خرطوش بالظهر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

 
وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع وبالانتقال والفحص وسؤال ذويه افاد شقيقه المدعو  «علي ا م ب» سن 50 عاما مدرس  ويقيم بذات الناحية اتهم المدعو «ضياء الدين م ع» سن 30 عاما عامل ويقيم بقرية أولاد يحيي بالحاجر دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بالتعدي علي شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات علي قطعة أرض زراعية.

 
وقد تم ضبط المتهم و ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

إدارة البحث الجنائي أصابة مسن البحث الجنائي التعدى على شقيقه السلاح المستخدم السيطرة على مشاجرة اللواء محمد عبد المنعم شرباش المتهم والسلاح الملاحظة أمن سوهاج بسبب خلافات بسوهاج

الأكثر قراءة

حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين "تريند مصر".. حضور جماهيرى كبير (فيديو)

كيف تفاعل المصريون مع حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة؟ (بيانات)

مرتضى منصور: أنا كسبان كل البطولات من الخطيب

أوكرانيا تطالب بولندا بإعادة دراسة قرار منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر حدودها

إصابة 21 شخصًا إثر اندلاع حريق أتوبيس جنوب البحر الاحمر

"بوابة العالم السفلى".. ذوبان الجليد فى أكبر منخفض صقيعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة"كيسنجر"الأخيرة إلى كاثاي

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»