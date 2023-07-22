إصابة 21 شخصًا إثر اندلاع حريق أتوبيس جنوب البحر الاحمر

أصيب 21 شخصا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر حادث اندلاع حريق بأتوبيس نقل ركاب جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق أتوبيس نقل ركاب بطريق الشلاتين أبورماد.

على الفور تم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 14 مصابا إلى مستشفى الشلاتين المركزى، فيما رفض 7 آخرين النقل إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أنه تجري حاليًا أعمال الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتم إخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيق في الواقعة.