كيف تفاعل المصريون مع حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة؟ (بيانات)

شهدت مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا للنجم تامر حسني، في إطار فعاليات مهرجان العلمين الدولي، الذي يقام في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس.



وحضر الحفل عدد كبير من جمهور تامر حسني، الذي توافد إلى مكان الحفل منذ ساعات مبكرة، وأظهر تفاعلًا كبيرًا مع أغانيه التي قدمها خلال الحفل، والتي تضمنت باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.



وأشعل تامر حسني المسرح بأدائه المتميز وحضوره المبهر، وأبدى سعادته بكونه من أول الفنانين الذين يحيون حفلات في مهرجان العلمين، وشكر المنظمين والجمهور على دعمه وحبه. كما وعد جمهوره بالمزيد من المفاجآت والأعمال الفنية في المستقبل.



حفل تامر حسني يتصدر "تويتر"

وتصدر حفل تامر حسني تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر المغردون صورًا وفيديوهات من الحفل، وأثنوا على أداء تامر حسني وروعة الحفل، وأطلقوا هاشتاج “#تامر_حسنى_فى_العلمين” للتعبير عن إعجابهم الكبير.



وكان حفل تامر حسني هو أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، التي تشهد عروضًا فنية وثقافية ورياضية متنوعة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن والإعلام والرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة



الأعلى بحثًا بمحركات بحث "جوجل"

وفي الوقت الذي تصدر فيه حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، رصدت "الدستور"، نسب مؤشرات البحث التي حظي بها الحفل، في الساعات الماضية، عبر موقع جوجل من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول حفل تامر حسني مهرجان العلمين الجديدة، تبين أن معدل البحث ارتفع من يوم 21 يوليو الجاري، وتحديدًا من الساعة التاسعة صباحًا، بنسبة 31 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ليصل في الساعة السادسة مساءً، إلى نسبة 41 عملية بحث، ثم يتصدر مؤشرات البحث بنسبة 100%، في الساعة الثامنة مساءً.

وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، عبر موقع جوجل، هي مرسى مطروح بنسبة 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، وتليها بورسعيد بنسبة 28 عملية بحث، ثم الإسكندرية بنسبة 28 عملية بحث، والبحيرة بنسبة 19 عملية بحث، وأخيرًا دمياط بنسبة 19 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

حفلات غنائية تجمع نجوم الفن والغناء

مهرجان العلمين الجديدة هو حدث فريد من نوعه يقام في مدينة العلمين الجديدة على شواطئ البحر المتوسط، تحت شعار "العالم علمين"، ويسعى المهرجان إلى جذب انتباه العالم إلى مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتسويق للفرص الاستثمارية المختلفة فيها، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتنشيط النشاطات الثقافية والترفيهية لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار.



أحد أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو حفلات غنائية تضم نخبة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي والعالم، حيث بدأ المهرجان حفلاته بحفل للنجم تامر حسني في 21 يوليو، ثم يتبعه حفلات للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم في 28 يوليو، وحفل للفنانة أنغام في 4 أغسطس، وحفل لفرقة كايروكي في 11 أغسطس، وحفل للفنانة إليسا في 18 أغسطس، وحفل لمغني الراب العالمي RUSS في 25 أغسطس.



كما يشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت بحفل موسيقى رائع، وتشهد أولى حفلات المهرجان إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعاليات رياضية وثقافية وأزياء

بالإضافة إلى الحفلات الغنائية، يضم مهرجان العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الرياضية والثقافية والأزياء التي تستهوى جمهورًا مختلفًا، ومن بين هذه الفعاليات، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك فيها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، سباق "تراياثلون" مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري"، بطولة دولية للبادل، عروض للطائرات RC، بطولة دولية للكرة الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي، والبطولة العربية للجودو.



كما يقام عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، وفي ختام المهرجان، يتم تكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي وتتويج الفائزين في موسم المهرجان بحفل Al Alamein Awards.