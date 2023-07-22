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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يثير الجدل باستبعاد مبابى من رحلة اليابان

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أثار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل، بعد استبعاد نجمه كيليان مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد.

وغاب مبابي عن قائمة باريس سان جيرمان المسافرة إلى اليابان، والتي شهدت تواجد نيمار وماركو فيراتي ودوناروما وأشرف حكيمي.

ووفقًا لشبكة "راديو مونت كارلو"، فإن باريس سان جيرمان قد أبلغ مبابي بالغياب عن رحلة اليابان، بعد المباراة الودية أمام لوهافر والتي سجل خلالها هدفًا.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مغ باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي رحلة اليابان ريال مدريد

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