دراسة دولية: الحرارة والرطوبة تعرض الناس لخطر متزايد بشكل كبير فى العالم

أكدت دراسة دولية، أن الحرارة والرطوبة تعرض الناس لخطر متزايد بشكل كبير في العالم، وهذا المزيج يصبح خطيرا عند مستويات أقل مما كان يعتقد العلماء في السابق لضمان سلامة الإنسان.

وقالت مجلة "ساينس أليرت" العلمية الأمريكية، حطمت درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الحرارة والرطوبة فوق المستوى "الطبيعي" لأيام متتالية.

وبلغت درجة حرارة وادي الموت (واد يقع معظمه في الجزء الشرقي من أواسط ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية) 128 درجة فهرنهايت (53.3 درجة مئوية) في 16 يوليو 2023 - وليس أكثر الأيام حرارة في العالم على الإطلاق ، ولكنه قريب.

وحطمت فينيكس خط حرارة قياسيًا مع 19 يومًا متتاليًا مع درجات حرارة أعلى من 110 درجة فهرنهايت (43.3 درجة مئوية) ، وكان لديها المزيد في التوقعات ، مصحوبة بعدة ليال لم تنخفض أبدًا عن 90 درجة فهرنهايت (32.2 درجة مئوية).

وقالت الدراسة على الصعيد العالمي كان الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق على الإطلاق في أوائل شهر يوليو على كوكب الأرض، حيث ازدادت موجات الحرارة شحناً فائقاً مع تغير المناخ، حيث تدوم لفترة أطول ، وتصبح أكثر تواتراً وتصبح أكثر سخونة.

وقال الدراسة إن أحد الأسئلة التي يطرحها الكثير من الناس هو: "متى سيكون الجو حارًا جدًا بالنسبة للنشاط اليومي العادي كما نعرفه ، حتى بالنسبة للشباب البالغين الأصحاء؟ تتجاوز الإجابة درجة الحرارة التي تراها على مقياس الحرارة لإنها تتعلق أيضًا بالرطوبة.

وقالت نتائج الدراسة انه تم تصميم البحث للتوصل إلى مزيج من الاثنين، وتم قياسهما على أنه "درجة حرارة اللمبة الرطبة"،وتؤدي الحرارة والرطوبة معًا إلى تعريض الناس لخطر متزايد بشكل كبير ، ويصبح هذا المزيج خطيرًا عند مستويات أقل مما كان يعتقد العلماء سابقًا.

وقالت الدراسة إن العلماء والمراقبون الآخرون يشعرون بالقلق من زيادة وتيرة الحرارة الشديدة المقترنة بالرطوبة العالية.