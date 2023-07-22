لأول مرة..بايدن يختار امرأة لقيادة سلاح البحرية الأمريكية

اختار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، الأدميرال ليزا فرانشتي، لقيادة سلاح البحرية الأمريكية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه إذا تأكد تعيين فرانشتي، ستصبح فرانشتي، نائب رئيس العمليات الحالي في سلاح البحرية، أول امرأة تقود سلاحاً عسكرياً أمريكياً"

وأشار بايدن في إعلانه عن ترشيحه فرانشتي، إلى أنها قد دخلت التاريخ بالفعل باعتبارها ثاني امرأة على الإطلاق تصل إلى رتبة أدميرال بأربع نجوم في البحرية الأمريكية.

وستحل فرانشتي محل قائد العمليات البحرية الحالي، الأدميرال مايك جيلداي، الذي تنتهي ولايته التي تبلغ أربع سنوات هذا الخريف.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد أوصى في يونيو بأن يصبح الأدميرال صموئيل بابارو، القائد التالي للبحرية، على الرغم من اعتبار فرانشتي المرشح الأول للمنصب الأعلى بصفتها الضابط رقم 2 في البحرية.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن بايدن رشح اليوم الجمعة صموئيل بابارو للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

وحث بايدن مجلس الشيوخ على سرعة المصادقة على هذه الترشيحات وغيرها من الترشيحات العسكرية التي تم تعليقها من قبل السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.

الهجوم الأوكراني المضاد

على صعيد آخر، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، الذي بدأته في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيوالماضي.

وقال سوليفان، في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن": إن "عدد الجرحى والقتلى من الجنود الأوكرانيين في هذا الهجوم المضاد كبير، إنه مستمر، إنه صعب، لكننا قلنا إنه سيكون صعبًا".

وأشار سوليفان في الوقت نفسه إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تستخدم جميع القوات المتاحة في المعارك وزعم أنها "تنتظر اللحظة المناسبة".

وأضاف أن واشنطن بدورها تنصح كييف بهذا الشأن، لكن القرار يبقى بيد أوكرانيا.