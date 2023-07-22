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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجمهور يشعل حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

تامر حسني
تامر حسني

أشعل الجمهور، حفل النجم تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة، والتي انطلقت منذ قليل.

وأظهرت كاميرات شاشة "الحياة"، التي تبث الحفل عبر قناتها، تفاعل الجمهور مع النجم تامر حسني، والرقص على أغانيه.

 

وكان قد طرح الفنان تامر حسني، أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "مش هتغير عشان حد" من ألبومه "هرمون السعادة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

كما طرح "تامر" مؤخراً أغنية "تاج" وهي الأغنية الدعائية لفيلمه "تاج" والذي عرض بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي وحقق له نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

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